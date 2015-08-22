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الأمن الكويتى يعثر على طائرة بدون طيار فى أحد القصور الأميرية

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الأمن الكويتى يعثر على طائرة بدون طيار فى أحد القصور الأميرية الأمن الكويتى يعثر على طائرة بدون طيار فى أحد القصور الأميرية
ذكرت صحيفة "الراي" الكويتية اليوم السبت أن الأجهزة الأمنية المختصة تحقق فى حادثة العثور على طائرة صغيرة من دون طيار مزوّدة بكاميرا حلّقت فى محيط قصر بيان احد القصور الاميرية وعلقت بإحدى شجرات النخيل فى حدائق القصر.

وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر أمنية لم يتم تسميتها أن الحادثة وقعت يوم الخميس الماضى عندما لاحظ وافد مصرى يعمل فى القصر طائرة صغيرة تحوم فى محيط القصر، وما لبثت أن اختفت عن الأنظار فأبلغ الجهات المعنية بذلك.

وأشارت المصادر إلى أن جهاز أمن الدولة واستخبارات الجيش عملا على كشف سر الطائرة، وبعد تفتيش وبحث دقيقين تم العثور عليها عالقة على إحدى أشجار النخيل فى حديقة القصر، فتم إنزالها والعمل على تفكيكها حيث تبين أنها مزوّدة بكاميرا.

ولفتت المصادر إلى أنه "جار تفريغ محتويات الكاميرا من صور، مع استمرار تقصى من أين أتت الطائرة ومن طيّرها ولماذا، مرجحة أن يكون صاحبها من سكان المناطق القريبة للقصر".
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