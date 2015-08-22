إلقاء القبض على المتهم بالهجوم على مكتب محافظ عدن

ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة عدن القبض على المتهم بإطلاق قذيفة "أر بى جى" على ساحة مبنى كلية العلوم الإدارية الواقع بجوار مكتب محافظ عدن أمس الأول، الأمر الذى أسفر عن مقتل عدد من الأشخاص وإصابة آخرين منهم شقيق المحافظ فارس البكرى.

وأكد مصدر أمنى - فى تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الحكومية - أن الأجهزة الأمنية تجرى تحقيقات مع المتهم لمعرفة دوافع الجريمة، وما إذا كان هناك من يقف خلفه بهدف زعزعة الاستقرار بعدن.

وكات قذيفة أطلقت فى ساحة مبنى كلية العلوم الادارية الذى يوجد به بصورة مؤقتة مكتب محافظ عدن نايف البكرى أمس الأول أثناء اجتماعه مع قيادات السلطة المحلية لمناقشة الأوضاع فى المحافظة بحضور مدير مكتب الرئيس اليمنى.

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