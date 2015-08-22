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وزير خارجية ليبيا: نواجة خطر الإرهاب وسط مساعى تشكيل حكومة "وفاق وطني"

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وزير خارجية ليبيا: نواجة خطر الإرهاب وسط مساعى تشكيل حكومة "وفاق وطني" وزير خارجية ليبيا: نواجة خطر الإرهاب وسط مساعى تشكيل حكومة "وفاق وطني"
أكد وزير الخارجية الليبى محمد الدايرى اليوم السبت، أن ليبيا تواجه خطر الإرهاب الحقيقى، وهى فى طريقها لتشكيل حكومة "وفاق وطني".

وقال الدايرى - فى تصريح خاص لقناة (سكاى نيوز) - "اعتقد أن المجتمع الدولى يشعر بخطورة الموقف فى ليبيا وخاصة عقب الاحداث التى تشهدها مدينة "سرت".

وأضاف أن المجتمع الدولى أكد على ضرورة التوصل إلى حكومة "وفاق وطني" فى ليبيا، موضحا أهمية التوصل إلى هذه فى اقرب فرصة ممكنة لدحر الإرهاب فى البلاد.

وكان رئيس اللجنة الأمنية العليا بمدينة سرت الليبية إسماعيل عبد العالى، قد أكد أن منطقة الطويلة والمهارى بمدينة سرت، التى يتمركز بها مقاتلون تابعون لتنظيم "داعش" تعرضت يوم الخميس الماضى لقصف مكثف من سلاح الجو التابع لقوات عملية فجر ليبيا مما أسفر عن تدمير 6 آليات.

يذكر أن حكومة الإنقاذ الوطنى بطرابلس غير المعترف بها دوليا، أعلنت مؤخرا ما سمتها عملية تحرير مدينة سرت من التنظيم الإرهابى الذى يسيطر على المدينة منذ أكثر من شهرين.
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