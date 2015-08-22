هجوم بسيارة ملغومة على قاعدة تدريب خاصة بالجيش الصومالى

قالت حركة الشباب الصومالية وسكان محليون أن انتحاريا صدم بسيارة ملغومة قاعدة تدريب تابعة للجيش الصومالى فى مدينة كيسمايو الساحلية الجنوبية اليوم السبت.

وقال حسين نور وهو مالك متجر فى المدينة لرويترز عبر الهاتف "سمعنا دوى انفجار هائل من معسكر التدريب العسكرى فى كيسمايو وبعد ذلك صوت إطلاق نار."

وقال الشيخ عبد العزيز أبو مصعب المتحدث باسم العمليات العسكرية فى حركة الشباب أن الحركة مسؤولة عن الهجوم الذى قال إنه أسفر عن سقوط قتلى.

ولم يتسن الحصول على تعليق فورى من الشرطة ومسؤولى الحكومة.

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