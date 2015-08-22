مصادر محلية:انفجار عنيف يهز مبنى الأمن السياسى اليمنى فى عدن

هز انفجار عنيف صباح اليوم السبت محيط مبنى الأمن السياسى بمحافظة عدن جنوبى اليمن.

وقالت مصادر محلية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن الانفجار قد يكون ناتجاً عن عبوات ناسفة زرعت فى محيط المبنى بمديرية التواهى، حيث ارتفعت أعمدة الدخان بكثافة.

ولم يتضح حتى الان وجود خسائر بشرية أو مادية جراء الانفجار، كما لم تعلن اى جهة مسئوليتها.

وأشارت المصادر إلى أن عدن لا تزال تشهد توترا أمنيا كبيرا بعد تحريرها من الحوثيين وقوات الجيش الموالية للرئيس اليمنى السابق على صالح.

يذكر أن المقاومة الشعبية بدعم قوات التحالف الذى تقوده السعودية حررت محافظة عدن بعد مواجهات عنيفة استمرت حوالى أربعة أشهر مع الحوثيين وقوات صالح، وخلفت آلاف القتلى والجرحى بينهم مدنيون.

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