صحيفة جزائرية: إحباط محاولات تفجير مقار أمنية جنوب البلاد

ذكرت صحيفة "الخبر" الجزائرية اليوم السبت أن قوات الجيش الوطنى الشعبى المرابطة على الحدود الجزائرية على بعد 250 كلم جنوبى منطقة برج باجى مختار الحدودية، تمكنت مؤخرا من مصادرة كمية كبيرة من السلاح على الحدود مع دولة مالى.

وذكر مصدر مطلع بالقيادة الإقليمية للناحية العسكرية السادسة لصحيفة "الخبر" أن المجموعة الإرهابية التى تم القبض عليها خلال هذه العملية مكونة من خمسة أشخاص ـ ثلاثة جزائريين واثنين من جنسية نيجيرية ـ تربطهم صلة بجماعة إرهابية تنشط بإقليم منطقة كيدال بدولتى مالى والنيجر.

وذكر المصدر نفسه أن العملية جرت فى منطقة الخليل على بعد 250 كلم جنوبى برج باجى مختار الحدودية وباتجاه منطقة كيدال، حيث تمكنت قوات الجيش من رصد تحركات مشبوهة لجماعة مسلحة تنشط بإقليم منطقـة برج باجى مختار، حيث تم إخطار قوات التدخل السريع التى استعانت بعناصر من قوات مكافحة الإرهاب وتمت عملية المطاردة فى صحراء "تنزروفت" انتهت بضبط 19 قطعة رشاش من نوع كلاشنيكوف وحجز كمية كبيرة من الذخيرة الحية قدرت بحوالى 3210 رصاصات ورشاشات من الصنف الثقيل و15 قذيفة من "أر بى جى" روسية الصنع وأجهزة كشف عن المعادن.

وأشار المصدر إلى أنه تم القبض على ثلاثة عناصر من المجموعة بينما لاذ اثنان منهم بالفرار باتجاه دولة مالى، مشيرا إلى أن أحد المقبوض عليهم اعترف فى التحقيقات بأن المجموعة كانت بصدد التخطيط لتفجير مقار أمنية فى كل من تيمياوين وبرج باجى مختار ورقان.

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