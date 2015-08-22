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يوفنتوس يرفض عرضا ضخما من تشيلسي لضم بوجبا

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يوفنتوس يرفض عرضا ضخما من تشيلسي لضم بوجبا يوفنتوس يرفض عرضا ضخما من تشيلسي لضم بوجبا

رفض نادي يوفنتوس العرض المقدم من تشيلسي الإنجليزي من أجل الحصول على خدمات اللاعب بول بوجبا.

وبلغت قيمة العرض المقدم من بطل الدوري الإنجليزي 70 مليون جنيه إسترليني لشراء اللاعب الدولي الفرنسي.

ورد البيانكونيري على العرض بأن صاحب الرقم 10 لن يتم التفريط فيه وفقا لصحيفة (ميرور) الإنجليزية.

ويسعى جوزيه مورينيو مدرب تشيلسي لتعزيز صفوف فريقه الذي حصد نقطة واحدة فقط من أول مباراتين في حملة دفاعه عن لقب الدوري.

ومن جانبه، يريد يوفنتوس الحفاظ على لاعب وسطه المتألق الذي ترغب كبرى الأندية الأوروبية في التعاقد معه بعد المستوى المذهل الذي قدمه الموسم الماضي.

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