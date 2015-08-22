تموين الشرقية: الحمار المضبوط لدى جزار الحسينية نافق منذ 72 ساعة

أكد المهندس حمدي الشربينى، وكيل وزارة التموين بالشرقية، أنه فور ورود شكوي لمأمور مركز الحسينية بما حدث بتحفظ الأهالى على جزار بقرية سماكين الشرق بمركز الحسينية لقيامه بسرقة الحمير وذبحها بغرض بيعها للأهالى تم إبلاغ الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية.

وأضاف فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" صباح اليوم السبت، أنه تم تشكيل حملة من التموين والطب البيطرى والأمن وتوجهت إلى القرية، حيث أكد تقرير مدير إدارة الطب البيطرى بالحسينية أن الحمار نافق منذ 72 ساعة ونابعة منه روائح كريهة، وأن الحمار جسده مسلوخ بغية الحصول على الجلد لاستخدامه فى أغراض أخرى.

وأوضح الشربينى أنه تم تفتيش محل للجزارة مجاور للواقعة وتم التحفظ على 34 كجم لحم بتلو مذبوحة خارج السلخانة وتم تحرير المحضر رقم 21384 جنح الحسينية ضد إبراهيم أحمد سليمان والسيد أحمد سليمان الجزار الأشقاء الذين تم ضبط اللحم البتلو بمحلهم الآن بالقرية وأصبح الموضع تحت تصرف النيابة.

وكان الأهالى قد تحفظوا أمس على جزار بعدما وجدوا حمارا تمت سرقته من أحد الأهالى مذبوحا بمنزله.

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