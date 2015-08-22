وقفة لأفراد شرطة داخل مبنى مديرية أمن الشرقية للمطالبة بحقوقهم

نظم العديد من أفراد الشرطة بمديرية أمن الشرقية، صباح اليوم السبت، وقفة داخل مبنى مديرية أمن الشرقية، للمطالبة بحقوقهم المتمثلة فى العلاج بمستشفيات الشرطة وزيادة بدل مخاطر العمل، وصرف الحوافز والعلاوات المتأخرة وحافز قناة السويس، وسرعة الموافقة على التدرج الوظيفى للخفراء ومساواة الأفراد والخفراء والمدنيين فى حالات تحويلهم إلى مجالس تأديبية.

كما طالب المحتجون بإصدار كتاب دورى للجهات بذلك وعدم نقل أو إيقاف أى فرد عن العمل إلا بعد إثبات إدانته طبقا للقانون وإدراج العاملين المدنيين بالوزارة ضمن قانون 109 أسوة بأفراد الشرطة، ورفع بدل غذاء 20 جنيها يوما للأفراد والمدنيين والخفراء، والتعاقد مع مستشفى خاص للجميع وأسرهم فى جميع الحالات المرضية بدون وساطة وإنشاء صناديق خاصة للأفراد والمدنيين والخفراء متعددة أسوة بالضباط وإنشاء إدارة تأمين ومعاشات.

يذكر أن النادى الفرعى لأفراد الشرطة بمديرية أمن الشرقية، أعلن عن عدم مشاركته فى الواقفة وقرر تأجيلها وذلك بعد تفجير مبنى الأمن الوطنى بشيرا الخيمة، وذلك حرصا على أمن البلاد واستقرارها.