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«المرور» تضبط 3 آلالاف “موتوسيكل” مخالف بالمحافظات في 24 ساعة

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«المرور» تضبط 3 آلالاف “موتوسيكل” مخالف بالمحافظات في 24 ساعة «المرور» تضبط 3 آلالاف “موتوسيكل” مخالف بالمحافظات في 24 ساعة

مرور القاهرة – ارشيفية

تواصل الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية والإنضباطية بالشوارع وعلى الطرق السريعة بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة.

وأسفرت الجهود الأمنية  خلال الـ24 ساعة الأخيرة عن ضبط 5885 مخالفًة مرورية متنوعة بينها 1056 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 3505 دراجًة بخارية مخالفة، 946 مخالفًة مرورية متنوعة على الطرق الرئيسية ومطالع ومنازل الكبارى، رفع (423) مركبة بالميادين العامة والشوارع.

تأتي هذه الحملات في إطار تكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتحقيق الإنضباط المرورى، وعليه توجه الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية وإنضباطية لفرض الإنضباط بالشارع وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

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