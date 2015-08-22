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رفيع وعايز تتخن.. اعرف السبب ودوس فى الحلبة

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رفيع وعايز تتخن.. اعرف السبب ودوس فى الحلبة رفيع وعايز تتخن.. اعرف السبب ودوس فى الحلبة
النحافة الشديدة مصدر إزعاج لأصحابها، ما يجعلهم عرضة للهزلان والضعف، إضافة للشعور بالإحراج، الدكتورة هبة صلاح أخصائية التغذية العلاجية، أكدت أن النحافة مشكلة لابد أن يبحث المريض عن سبب لها، فالكثير من الأسباب خافية عن الكثيرين، معتقدين أن الأمر ينحصر فى خلل الغدة.

وتابعت هبه مؤكدة أن الكثير من الأسباب تؤدى لنحافة الجسم، إلا أن الكثير من المأكولات والمشروبات الطبيعية تساعد بشدة فى التخلص من المشكلة بشكل آمن وتدريجى، والأفضل أن يتخلص الشخص من نحافته واكتساب الوزن رويدا ليصبح وزنا صحيا لا ضارا فى المستقبل.


>وتابعت الدكتورة هبه حديثها مؤكدة أن الحلبة أحد أهم المشروبات التى تساعد على زيادة الوزن والتخلص من الإصابة بالنحافة، وتصبح الجرعة مفيدة وفعالة إذا ما تناول الشخص النحيف كوبا من الحلبة المغلية محلاة بثلاث ملاعق من العسل على الأكثر، على أن يتناولها الشخص على الأقل أربع مرات أسبوعيا بعد تناول الطعام من نصف ساعة إلى الساعة.

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