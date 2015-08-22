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تنفيذ مجموعة من المشروعات لخدمة المواطنين فى مدينة بئر العبد

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تنفيذ مجموعة من المشروعات لخدمة المواطنين فى مدينة بئر العبد تنفيذ مجموعة من المشروعات لخدمة المواطنين فى مدينة بئر العبد
أعلن المهندس عدلى اليمانى رئيس مركز ومدينة بئر العبد بشمال سيناء، أنه تم تنفيذ عدة مشروعات خدمية لخدمة المواطنين بمختلف أنحاء مركز ومدينة بئر العبد.

وأوضح "اليمانى"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه تم دعم الوحدات المحلية للتعليم اجتماعى لإنشاء مدرسة بتجمع الفاطر نموذج 6 فصول، وإنشاء مدرسة نموذج 6 فصول بالشيخ زايد، وإنشاء سور لحماية المقابر شمال مدينة بئر العبد.

وأضاف أنه تم إنشاء طرق داخلية بأحياء المدينة، وعمل منظومة عمل للنظافة لجمع القمامة من الشوارع الرئيسة والفرعية، ومن أمام المنازل والمحلات بمساهمة من الجمعيات الأهلية بعمل صناديق للقمامة بوسط المدينة.

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مصر 365