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فورلان عن صفقة بيدرو: تشيلسي ليس فريقا كبيرا ولا يقارن بيونايتد

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فورلان عن صفقة بيدرو: تشيلسي ليس فريقا كبيرا ولا يقارن بيونايتد فورلان عن صفقة بيدرو: تشيلسي ليس فريقا كبيرا ولا يقارن بيونايتد

يرى دييجو فورلان لاعب مانشستر يونايتد السابق أن الأخير لا يمكن بأي حال من الأحوال مقارنته بتشيلسي، فهو يعد من بين أفضل 3 أندية بالعالم.

وانتقد المهاجم الأوروجواني اختيار اللاعب بيدرو رودريجيز لتشيلسي فوق يونايتد بعدما رغب الناديان في التعاقد معه.

وانتقل لاعب برشلونة الإسباني لنادي تشيلسي مفضلا إياه على مانشستر يونايتد مقابل 30 مليون يورو.

وكتب اللاعب الدولي السابق في عموده الخاص بصحيفة (ذا ناشونال) الإماراتية التي تصدر باللغة الإنجليزية "كلاعب، أعلم ما هو قراري إذا جاءني عرضين من يونايتد وتشيلسي".

"أحدهما يعتبر واحدا من أكبر 3 أندية في العالم، بينما الأخر يعتبر فريقا ناميا نظرا لمالكه الثري".

"أتذكر دائما قائدي السابق روي كين عندما كان يخبرني بأن توتنام يعتقدون أنفسهم ناديا كبيرا وهم ليسوا كذلك، ولا يمكن مقارنتهم بيونايتد".

"تشيلسي نفس الأمر. عندما انتقلت لإنجلترا لم يكونوا فريقا قريبا من التتويج بالألقاب. المال غيرهم".

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