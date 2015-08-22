فان جال: لم أقل أنني مهتما بضم بيدرو

أكد لويس فان جال مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي أنه لم يبح برغبته في التعاقد مع بيدرو لاعب برشلونة المنتقل حديثا لتشيلسي.

وأراد يونايتد التعاقد مع اللاعب الدولي الإسباني إلا أنه فضل الانتقال لتشيلسي مقابل 30 مليون يورو.

وسؤل فان جال أثناء المؤتمر الصحفي المخصص لمباراة فريقه أمام نيوكاسل يونايتد في الدوري السبت لماذا فشل النادي في انتداب بيدرو فأجاب قائلا:"عندما أردنا بيدرو لم تكن هناك مشكلة، كان هناك شرطا جزائيا في عقده، وكانت هذه الصفقة هي الأسهل".

وأضاف "إذا سألتني هل يناسب بيدرو فريق يونايتد، لن أكذب، سأقول نعم، لكنني لم أقل أنني مهتما بضمه. هذا هو الفارق".

وأتم "هو لاعب سريع ومبدع. هذا يفسر لي أسئلتكم عن مدى ملائمته للفريق".