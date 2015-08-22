أخبار عاجلة

بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
السيسي: روسيا تدافع عن مصالحها في سوريا.. والمنطقة دفعت ثمنا كبيرا -
السيسي: «هذا هو الفارق بين أوباما وترامب» -
السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر» -
السيسي: «آية حجازي تتنظر حكما قضائيا ولا يمكنني أن أتدخل» -
السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

فان جال: لم أقل أنني مهتما بضم بيدرو

Google+ Print
فان جال: لم أقل أنني مهتما بضم بيدرو فان جال: لم أقل أنني مهتما بضم بيدرو

أكد لويس فان جال مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي أنه لم يبح برغبته في التعاقد مع بيدرو لاعب برشلونة المنتقل حديثا لتشيلسي.

وأراد يونايتد التعاقد مع اللاعب الدولي الإسباني إلا أنه فضل الانتقال لتشيلسي مقابل 30 مليون يورو.

وسؤل فان جال أثناء المؤتمر الصحفي المخصص لمباراة فريقه أمام نيوكاسل يونايتد في الدوري السبت لماذا فشل النادي في انتداب بيدرو فأجاب قائلا:"عندما أردنا بيدرو لم تكن هناك مشكلة، كان هناك شرطا جزائيا في عقده، وكانت هذه الصفقة هي الأسهل".

وأضاف "إذا سألتني هل يناسب بيدرو فريق يونايتد، لن أكذب، سأقول نعم، لكنني لم أقل أنني مهتما بضمه. هذا هو الفارق".

وأتم "هو لاعب سريع ومبدع. هذا يفسر لي أسئلتكم عن مدى ملائمته للفريق".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع