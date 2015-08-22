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السيطرة على حريق شب فى مصنع للمراتب والمفروشات بالعبور

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السيطرة على حريق شب فى مصنع للمراتب والمفروشات بالعبور السيطرة على حريق شب فى مصنع للمراتب والمفروشات بالعبور
تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق شب فى مصنع للمراتب والمفروشات بالمنطقة الصناعية الأولى بالعبور دون حدوث أية إصابات أو خسائر فى الأرواح وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية إخطارا بنشوب حريق بمصنع للمفروشات بالعبور، وانتقلت على الفور سيارات الإطفاء، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده، وتبين من المعاينة أن الحريق شب بمصنع الألمانية للمراتب والمفروشات بالمنطقه الصناعية الأولى مقام على مساحة 1000 متر مربع ملك عبد النبى محمد محمود ومكون من 3 طوابق.

وبسؤال مالك المصنع ومستأجرى الطابقين الأول والثانى لم يتهموا أو يشتبهوا فى نشوب الحريق جنائيا ولم ينتج عن الحريق ثمة إصابات أو خسائر بالأرواح، وتم التحفظ على مكان الحريق وأخطرت الأدلة الجنائية لاتخاذ شئونها وتولت النيابة التحقيق.

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مصر 365