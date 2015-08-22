62%من القراء يتوقعون نجاح الزراعة فى مواجهة تجارة المبيدات المغشوشة

فى استطلاع للرأى طرحه اليوم السابع على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تتوقع نجاح وزارة الزراعة فى التصدى لمافيا تجارة المبيدات الزراعية المغشوشة، توقع غالبية القراء نجاح وزارة الزراعة فى التصدى لمافيا تجارة المبيدات المغشوشة.

وتوقع 62%من القراء نجاح وزارة الزراعة فى التصدى لمافيا تجارة المبيدات المغشوشة، بينما استبعد 36% من القراء نجاح وزارة الزراعة فى التصدى لمافيا تجارة المبيدات المغشوشة، فى الوقت الذى أعرب فيه 2% من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.

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