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مواطنة لوزير الداخلية: ابنى مفقود من 4 أشهر ومفيش حد عايز يساعدنا

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مواطنة لوزير الداخلية: ابنى مفقود من 4 أشهر ومفيش حد عايز يساعدنا مواطنة لوزير الداخلية: ابنى مفقود من 4 أشهر ومفيش حد عايز يساعدنا
ناشدت رشا السيد السلمونى الشهيرة بأم محمد 30 عاما من أبناء قرية كفر العرب مركز فارسكور بمحافظة دمياط اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية أن يساعدها فى العثور على نجلها محمد المفقود منذ أربعة اشهر، وقالت الأم المكلومة: ابنى اختفى فى ظروف غامضة منذ أربعة اشهر يا وزير الداخلية.

وأضافت أنه كان يلعب ويلهو مع أخواته وأطفال الشارع أمام باب المنزل يوم 18 ابريل
>الماضى واختفى فاجأه ولم تعثر عليه حتى الآن وقامت بتحرير محضر بمركز فارسكور برقم 2401 إدارى فارسكور ولكن لم تستدل عليه حتى الآن.

وقالت والدة الطفل التى يكسو الحزن وجهها بنبرة حزينة وصوت منكسر "ناس كتير بتتصل بنا كل واحد يقولنا أنه شاف الولد ولكن فى الآخر كلها مجرد تسالى"، مضيفة: "احنا أسرة مسالمة ليس لنا أية خلافات أو مشاكل مع أحد وزوجى يعمل سائق على لودر وكنا كافيين خيرنا شرنا، حتى اليوم المشئوم اللى قلب حياتنا جحيم".

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