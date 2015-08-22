الحمل والتهابات الجهاز التنفسى تزيد معدل الإصابة بأمراض الفم واللثة

جميعنا نبحث عن أسنان بيضاء براقة نظيفة وخالية من التسوس لكن لا يعى البعض أن صحة الأسنان ترتبط بصحة الجسم.

وفى هذا السياق، أوضح الموقع الطبى الأمريكى "Health"، المختص بفوائد الأغذية والعلاجات الطبيعية، المشاكل التى تصيب الجسم المرتبطة بصحة الأسنان، وتشمل:

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1- المشاكل المرتبطة بالحمل

>وفقًا للإحصاءات، ما يقرب من نصف النساء الحوامل يتطور لديهن التهاب اللثة فى مرحلة ما من الحمل، والتى إذا تركت دون علاج يمكن أن تسبب أمراض خطيرة باللثة.

وأوضح الخبراء أن الالتهابات الخطيرة يمكن أن تؤدى إلى مضاعفات أثناء الولادة، لذلك يجب الحذر من الإصابة بهذه الأمراض عن طريق استخدام فرشاة أسنان، واستخدام خيط تنظيف الأسنان بانتظام وزيارة دورية إلى طبيب الأسنان.

2- التهابات الجهاز التنفسي

>المحافظة على صحة تجويف الفم تساعد أيضًا فى حماية صحة الرئتين، حيث أكدت البحوث الحديثة أن الذين يعانون من الالتهاب الرئوى والتهاب الشعب الهوائية الحاد والتهابات فى الجهاز التنفسى لديهم ضعف فى صحة الأسنان واللثة.

وأوضح الباحثون أن السبب فى هذه المشكلة يكمن فى حقيقة أن الأشخاص الذين يعانون من أمراض الفم والأسنان لديهم زيادات فى البكتيريا بالحلق.