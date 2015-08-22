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مؤتمر لتدوير قش الأرز بكفر الشيخ والحفاظ على البيئة من التلوث

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مؤتمر لتدوير قش الأرز بكفر الشيخ والحفاظ على البيئة من التلوث مؤتمر لتدوير قش الأرز بكفر الشيخ والحفاظ على البيئة من التلوث
تنظم مديرية الزراعة بكفر الشيخ، يوم الأربعاء المقبل، مؤتمراً لبحث كيفية وآليات تدوير قش الأرز، ومنع حرقه، حفاظاً على البيئة وللاستفادة منه.

وقال المهندس محمد عبد الله وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، إن المؤتمر سيحضره الدكتور أسامة حمدى محافظ كفر الشيخ، وعدد من قيادات وزارتى الزراعة والبيئة، ونقابة الفلاحين وجميع الأجهزة المعنية، وعدد من المزارعين.

وأضاف عبد الله، أن القوات المسلحة ستورد لمديرية الزراعة بلاستيك، لحفظ "كومات" الأعلاف، إضافة إلى توريد اليوريا لتحجيم كومات الأعلاف، ومنشط بكتيرى لها.

وقال وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، إن المديرية سبق لها توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة البيئة، لتدوير 10 آلاف طن من المخلفات الزراعية من خلال تجميع القش فى 59 نقطة تجميع فى 5 مراكز "دسوق، وقلين، وسيدى سالم، وبيلا، وكفر الشيخ".
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