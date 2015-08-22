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مديرا أمن البحيرة والغربية على رأس الحضور فى حفل زفاف ابنة رئيس مباحث البحيرة

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احتفل العميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن البحيرة، بزفاف كريمته الآنسة "إسراء" الحاصلة على ليسانس آداب على الرائد "أيمن الشاذلى" معاون مباحث قسم طنطا، وذلك بمدينة طنطا والذى استمر حتى الساعات الأولى من اليوم السبت.

كان على رأس الحضور اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة واللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية واللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير مباحث البحيرة.

وشارك فى الحفل، عدد من كبار رجال القضاء والشرطة الفن والسياسة والأصدقاء والد العروس، وعدد كبير من المستشارين رؤساء المحاكم والمحامين العموم أصدقاء شقيق العروس المستشار عمرو خالد عبد الحميد وكيل نيابة دسوق وكبار الضباط بجهات سيادية، قيادات مديرية أمن البحيرة.

وهنأ المدعوون العروسين وقاموا بالتقاط الصور التذكارية معهما فى ظل أجواء من البهجة والسرور بمشاركة كبار الفنانين فى .

العميد خالد عبد الحميد رئيس مباحث البحيرة -اليوم السابع -8 -2015
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العميد خالد عبد الحميد رئيس مباحث البحيرة

العروسان -اليوم السابع -8 -2015
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العروسان

العروسان خلال حفل زفافهما -اليوم السابع -8 -2015
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العروسان خلال حفل زفافهما

العروس تبخر العريس -اليوم السابع -8 -2015
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العروس تبخر العريس

العميد خالد عبد الحميد رئيس مباحث البحيرة خلال مباركته لابنته العروس -اليوم السابع -8 -2015
>

العميد خالد عبد الحميد رئيس مباحث البحيرة خلال مباركته لابنته العروس

قيادات مباحث البحيرة خلال حفل زفاف ابنة رئيس المباحث -اليوم السابع -8 -2015
>

قيادات مباحث البحيرة خلال حفل زفاف ابنة رئيس المباحث

رئيس مباحث التحريات ومفتش المباحث ورئيسا مباحث دمنهور وبدر خلال الحفل -اليوم السابع -8 -2015
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رئيس مباحث التحريات ومفتش المباحث ورئيسا مباحث دمنهور وبدر خلال الحفل


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مصر 365

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