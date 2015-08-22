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تونس وليبيا يبحثان دعم التعاون فى مجال الصحة

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تونس وليبيا يبحثان دعم التعاون فى مجال الصحة تونس وليبيا يبحثان دعم التعاون فى مجال الصحة
بحث وزير الصحة التونسى سعيد العايدى، أمس الجمعة، مع نظيره الليبى دعم التعاون والشراكة فى قطاع الصحة بين البلدين.

كما تناول اللقاء دعم التعاون والاستثمار فى مجال الأدوية والإمداد الطبى، بالإضافة إلى دعم تبادل الخبرات والوفود الطبية بين البلدين بهدف إرساء آليات تعاون دائمة فى القطاع الصحى.

ومن جانبه، أكد وزير الصحة الليبى على بوسعدة ، تعهد بلاده بسداد ديون المرضى الليبيين لدى المستشفيات الخاصة التونسية.
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