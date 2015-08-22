"المحامين" تناقش تداعيات قانون زيادة عدد المحاكم الابتدائية

أعلن مجلس النقابة العامة للمحامين برئاسة سامح عاشور عن الدعوة لعقد اجتماع للمجلس غدا الأحد، بمقر نادى المحامين النهرى بالمعادى، لمناقشة عدد من القضايا النقابية، وعلى رأسها تأثير القرار بقانون الخاص بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية الجديدة على تشكيل مجلس النقابة وعدد النقابات الفرعية.

وقال سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، إن القرار بقانون الذى أصدره رئيس الجمهورية بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى، له آثار قانونية على الأوضاع داخل نقابة المحامين من حيث تشكيل المجلس والنقابات الفرعية.

وأضاف "عاشور" لـ"اليوم السابع" أن قانون المحاماة مرتبط ويتأثر بتشكيل المحاكم الابتدائية وعددها على مستوى الجمهورية وعدد المحامين فى كل محكمة، ووفقا لهذا القانون الذى نص على زيادة عدد المحاكم الابتدائية، فيترتب عليه زيادة عدد الدوائر، وأنه طبقا لقانون المحاماة لابد أن تنشأ نقابة فرعية فى كل محكمة ابتدائية، ويترتب عليه انتخاب نقيب وأعضاء مجلس بكل نقابة، وممثل لكل محكمة ابتدائية بمجلس النقابة العامة، وبالتالى سيؤدى إلى زيادة عدد مقاعد مجلس النقابة العامة للمحامين بنفس زيادة عدد المحاكم الابتدائية.

- قانون إنشاء محاكم ابتدائية جديدة يثير ردود فعل واسعة بين المحامين.. تترتب عليه إضافة 20 مقعدا لمجلس النقابة.. وتأسيس نقابات فرعية جديدة.. سامح عاشور:سنوفق أوضاعنا معه..ومحمد عثمان: سيمزق أوصال النقابة

>