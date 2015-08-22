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حبس 4 أشخاص خطفوا مندوب مبيعات وطلبوا فدية من أسرته لخلافات مالية بينهم

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حبس 4 أشخاص خطفوا مندوب مبيعات وطلبوا فدية من أسرته لخلافات مالية بينهم حبس 4 أشخاص خطفوا مندوب مبيعات وطلبوا فدية من أسرته لخلافات مالية بينهم
أمرت نيابة الهرم برئاسة المستشار أحمد حامد رئيس النيابة بحبس 4 أشخاص لاتهامهم بخطف مندوب مبيعات بمنطقة الهرم، وتعدوا عليه بالضرب بسبب خلافات مالية بينهم وطلبوا فدية لإطلاق سراحه، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

البداية كانت بتلقى اللواء مجدى عبد العال مدير الإدارة العامة للمباحث، بلاغًا من "لواحظ.س"، ربة منزل، باختطاف نجلها "محمد.ا"، 35 سنة مندوب مبيعات، على يد كل من "حسام.ا"،41 سنة، وزوج شقيقته "باسم.ع"، بسبب خلافات مالية بينهم على مبلغ 100 ألف جنيه، وتبين من التحريات أن الخاطفين طلبوا من والدة المختطف إحضار مبلغ 100 ألف جنيه، لإطلاق سراح نجلها ولم تبلغ الشرطة.

وأضافت، أنها بعد أسبوع علمت من أحد الأشخاص مكان احتجاز نجلها داخل مخزن بعقار بالهرم، فتوجهت إلى قسم الشرطة وأبلغت بالواقعة فتوجهت قوة من قسم الهرم لمكان احتجاز المختطف، وفور دخولها عثروا على المختطف مقيد وملقى بمخزن بالعقار، وفوجئوا بمتهمين يحملان أسلحة بيضاء واستعانا بآخرين أقاربهما وتعدوا عليهم بالضرب لمنعهم من تحرير المختطف، فتم ضبطهم وإطلاق سراح المختطف، واقتيادهم إلى قسم الشرطة وتم تحرير المحضر اللازم .

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مصر 365