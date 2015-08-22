أخبار عاجلة

بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
السيسي: روسيا تدافع عن مصالحها في سوريا.. والمنطقة دفعت ثمنا كبيرا -
السيسي: «هذا هو الفارق بين أوباما وترامب» -
السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر» -
السيسي: «آية حجازي تتنظر حكما قضائيا ولا يمكنني أن أتدخل» -
السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

أمن الجيزة يضبط 7 إخوان حصيلة تظاهرات ومسيرات الجمعة

Google+ Print
أمن الجيزة يضبط 7 إخوان حصيلة تظاهرات ومسيرات الجمعة أمن الجيزة يضبط 7 إخوان حصيلة تظاهرات ومسيرات الجمعة
تمكنت أجهزة الأمن بالجيزة، من ضبط 7 عناصر إخوانية لاتهامهم بالتظاهر وتنظيم مسيرات مناهضة لقوات الجيش والشرطة بأكتوبر والصف وكرداسة والبدرشين، عثر بحوزتهم على شعارات رابعة العدوية.

واعترف المتهمون بقيامهم بأعمال عنف وإلقاء ألعاب نارية وشماريخ على قوات الأمن، وتحرر محضر للمتهمين وأخطر اللواء طارق نصر مدير أمن الجيزة وباشرت النيابة التحقيقات.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365