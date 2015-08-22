أمن الجيزة يضبط 7 إخوان حصيلة تظاهرات ومسيرات الجمعة

تمكنت أجهزة الأمن بالجيزة، من ضبط 7 عناصر إخوانية لاتهامهم بالتظاهر وتنظيم مسيرات مناهضة لقوات الجيش والشرطة بأكتوبر والصف وكرداسة والبدرشين، عثر بحوزتهم على شعارات رابعة العدوية.

واعترف المتهمون بقيامهم بأعمال عنف وإلقاء ألعاب نارية وشماريخ على قوات الأمن، وتحرر محضر للمتهمين وأخطر اللواء طارق نصر مدير أمن الجيزة وباشرت النيابة التحقيقات.

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