بالفيديو - مرتضى مهاجما زيزو: ' لم أرد عليك احتراما لوزير الرياضة '

بعد يومين من كلمات عبد العزيز عبد الشافي لمرتضى منصور هاجم رئيس الزمالك نجم الأهلي وعضو لجنة الكرة ورئيس قطاع الناشئين بالنادي الأحمر.

وانقلتت أعصاب مرتضى منصور رئيس الزمالك في حديثه عن عبد العزيز عبد الشافي نجم الأهلي السابق بعد يومين من المشادة التي جمعتهما على الهواء.

بالفيديو – زيزو لمرتضى منصور: أنت تطاولت على الأهلي ورموزه.. ويجب أن تعتذر لمصر كلها

بالفيديو – مشادة نارية بين مرتضى وعبد العزيز عبد الشافي بسبب الأهلي والزمالك والشيخ

وتحدث مرتضى منصور لقناة LTC يوم الجمعة في وصلة نارية ضد شخص زيزو وأخيه شوقي عبد الشافي مدير أكاديمية الأهلي.

شاهد وصلة مرتضى النارية في حق زيزو