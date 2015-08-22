لو حران وماشى فى الشمس.. اشرب قصب وخوخ وأناناس

مع ارتفاع درجات الحرارة، يشعر البعض بالرغبة فى تناول العصائر الطبيعية الغنية بالألياف ليتحملوا حرارة الطقس، ولشعورهم بالعطش دون تناول الماء، فيلجأون لتناول العصائر.

وفى هذا السياق، تشير الدكتورة علا محمد، أخصائية التغذية العلاجية، إلى أن هناك العديد من العصائر الطبيعية التى تحد من شعورك بالعطش أثناء تعرضك لأشعة الشمس فى الحر، والسير فى ارتفاع درجات الحرارة.

وتقدم أخصائية التغذية العلاجية، بعض الأطعمة الهامة التى تقلل من شعورك بارتفاع درجات الحرارة ومنها:

>1- عصير الفراولة: يحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية الهامة للجسم، كما أن تناوله يساعد على علاج التهابات الحلق، ويزيد من ترطيب للجسم.

>2- عصير العنب: العنب يحتوى على نسبة عالية من الألياف الهامة للجسم، ويعد من أهم المشروبات التى تقوم طرد السموم من الجسم، كما أنه ينصح بتناوله لمرضى الكلى والأمراض القلبية أثناء ارتفاع درجات الحرارة.

>3- عصير الأناناس: له العديد من الفوائد لأنه يحتوى على نسبة عالية من الألياف كما أنه مفيد للمعدة ويعالج عسر الهضم وطارد للسموم، وينصح بتناوله للمصابين بفقر الدم.

>4- عصير الخوخ: مصدر مهم لفيتامين C ويرفع المناعة.

>5- عصير القصب، يحتوى على نسبة عالية من السكريات المفيدة للجسم، كما أنه يرطب الجسم.