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كوب من الليمون الساخن يوميًا يدمر أسنانك

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كوب من الليمون الساخن يوميًا يدمر أسنانك كوب من الليمون الساخن يوميًا يدمر أسنانك
اعتاد الكثير من الأشخاص على تناول المياه الساخنة المضاف إليها الليمون فى كل صباح بغرض تحسين عملية الهضم والمساعدة فى التخلص من الوزن الزائد وتطهير الجسم من السموم والاستفادة من فوائد صحية عديدة كما يعتقدون.

وكشفت تقرير نشر مؤخراً أن الاعتياد على تناول كوب من الماء الساخن بالليمون فى كل صباح قد يدمر صحة الأسنان، وذلك وفقاً لمجموعة من الخبراء بالرابطة البريطانية لطب الأسنان.

وتابع التقرير أن عصير الليمون يصبح تأثيره مدمراً على الأسنان خاصة إذا تم خلطه بالماء الساخن، وكلما زادت درجة حموضيته وارتفعت درجة حرارة الماء، كلما زادت تأثيراته الضارة، ويتسبب فى تآكل مينا الأسنان بشكل أكبر، وهو ما يعد أمراً خطيراً.
>وأضاف التقرير أن معدلات الإصابة بتآكل وتلف الأسنان ارتفعت بشكل ملحوظ خلال الآونة الأخيرة بسبب زيادة الإقبال على تناول المشروبات الحمضية مثل المشروبات الغازية.

وفى الوقت نفسه، قدم التقرير بعض النصائح للحد من أضرار تناول المشروبات الحمضية، ومن أبرزها تناول هذه المشروبات باستخدام ماصة أو شافطة ، أو تناول المشروب سريعاً دفعة واحدة، وبالتالى تقليل الوقت الذى تتعرض فيه الأسنان للمادة الحمضية وحمايتها من الأضرار المحتملة.

ونشرت هذه النتائج على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى الحادى والعشرين من شهر أغسطس الجارى.

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