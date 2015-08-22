الصدفية تزيد من احتمالات الإصابة بالاكتئاب

كشفت دراسة علمية حديثة أن المرضى الذين يعانون من الصدفية أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب بمعدل الضعف بغض النظر عن حدتها، وقال مؤلف الدراسة الدكتور روجر هو، وهو أستاذ فى طب الأمراض الجلدية فى جامعة نيويورك للطب فى مدينة نيويورك، إن مرضى الصدفية يشعرون بالحرج من المرض ويقلقون حول كيف يمكن للناس أن ينظروا إليهم أو يتفاعلوا معهم.

وقال الباحثون إن هناك عوامل وراثية أو بيولوجية أيضًا تلعب دورًا فى الارتباط بين الاكتئاب والصدفية، وهذا الأمر يتطلب المزيد من الأبحاث، ولاحظ الباحثون خلال الدراسة التى شملت أكثر من 1000 شخص، أن معظم المصابين بالصدفية لديهم بقع حمراء مغطاة بقشور فضية بيضاء، وعادة ما تظهر هذه البقع على فروة الرأس والركبتين وأسفل الظهر واليدين والقدمين، وذكر الباحثون أن ما يقرب من 30٪ من المعانين من الصدفية، يعانون من الاكتئاب الشديد.

وأضاف الدكتور دلفين لى، وهو طبيب الأمراض الجلدية فى معهد جون واين للسرطان فى مركز بروفيدانس فى سانتا مونيكا، كاليفورنيا، أن المرضى الذين يعانون من الصدفية عرضة للعديد من المشاكل الصحية الأخرى المرتبطة بهذا المرض، بما فى ذلك أمراض القلب والشرايين والتمثيل الغذائى، مثل مرض السكرى، وكذلك الاضطرابات النفسية.

وقد نشرت نتائج الدراسة عبر الموقع الطبى الأمريكى "Health Day News".