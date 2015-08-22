تعرف على أعراض سرطان الرئة

انتشر فى الفترة الأخيرة زيادة نسب الإصابة بمرض السرطان، و من المتعارف عليه أن الرجال هم الأكثر عرضة للإصابة بسرطان الرئة.

وفى هذا السياق، يشير الدكتور ياسر عبد القادر أستاذ علاج الأورام فى كلية طب جامعة القاهرة ، إلى أن هناك بارقة أمل جديدة فى علاج سرطان الرئة وهى دخول العلاج المناعى، الذى يعمل على تنشيط الجهاز المناعى للجسم، والذى يساعد على الشفاء من المرض منفردا أو مصاحبا للعلاج التقليدى "الكيماوى" ، و يكون هذا العلاج على هيئة حقن.

ويتابع أستاذ علاج الأورام، أنه منذ القدم كان متوسط العمر لمرضى سرطان الرئة فى المرحلة الرابعة من 6 إلى 9 أشهر، و اصبح الآن من 26 إلى 30 شهرا، ويرجع ذلك إلى التقدم الطبى الذى حدث فى الفترة الأخيرة.

ويضيف أستاذ علاج الأورام، أنه الطب الحديث يعتمد على تحليل بايلوجى "جينات متحولة"، ويساعد على العلاج عن طريق أخذ الأقراص التى تساعد على تنظيم الخلل الجينى المتسبب فى المرض، و هذا العلاج متواجد فى مصر و لكن سعره مرتفع.

و يقدم أستاذ علاج الأورام، أهم عرضين لمرض سرطان الرئة و هما:

>1- البذق المصاحب بالدم و خاصة للمدخنين.

>2- ضيق فى التنفس.

وأخيرا ينصح أستاذ الأورام ، بضرورة الإقلاع عن التدخين، خاصة قبل بلوغ الـ 50 ، وبعد الخمسين تزيد فرص الإصابة أكثر.