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تشغيل تجريبي لوحدة الكلى الصناعية بمستشفى المجاردة

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تشغيل تجريبي لوحدة الكلى الصناعية بمستشفى المجاردة تشغيل تجريبي لوحدة الكلى الصناعية بمستشفى المجاردة

    بدأ التشغيل التجريبي لقسم الطوارئ ووحدة الكلى الصناعية بمستشفى محافظة المجاردة وذلك برعاية مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير د. إبراهيم الحفظي وبحضور مدير عام صحة عسير بالنيابة د. عبدالعزيز بن أحمد هيجان وممثل شركة دافيتا هيلث كير الأمريكية السيد فرانكو.

وأوضح الناطق الإعلامي بصحة عسير سعيد بن عبدالله النقير بأنه بدأ الأسبوع الماضي التشغيل التجريبي لمركز الكلى الجديد، بعد ان تم تسليم الموقع للشركة الامريكية دافيتا للخدمات الطبية، والتي ستقوم بتشغيل المركز بالكامل، بعد ان تم تجهيزه بأحدث التجهيزات الطبية، حيث تم نقل المرضى للمركز تدريجياً، وفق جدول معد من قبل لجنة الكلى الفرعية بمنطقة عسير.

وأضاف النقير بأن المركز يشتمل على 22 سريراً تستوعب 88 مريضاً، وبناءً على العقد المبرم ما بين وزارة الصحة والشركة المشغلة، فإن الشركة ستقوم بكامل التشغيل وجميع التجهيزات، مع استخدام أحدث الأجهزة والربط الالكتروني، مشيراً إلى أن المركز أنه يعمل به حالياً استشاري مقيم و10 فنيين تمريض، وذلك على فترتين يومياً.

وبشأن قسم الطوارئ الجديد أشار النقير إلى انه سيعمل حالياً بسعة 17 سريراً حتى اكتمال التجهيزات الطبية، ليعمل مستقبلاً بسعة 29 سريراً.

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