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بالصور.. "الدقلهية" تستعد لزيارة رئيس الوزراء بتزيين ورصف الشوارع

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تسعد محافظة الدقهلية لزيارة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، والمقررة اليوم السبت، حيث تجرى الاستعدادات على قدم وساق داخل ديوان المحافظة، وبعض الأماكن المتوقع قيام رئيس الوزراء بزيارته والمرور منه.

وتم رصف عدد من الطرق الرئيسية وإصلاح بعض العيوب وغسل واجهات ومداخل المدن، بالإضافة إلى الأماكن التى قام حسام الدين إمام محافظ الدقهلية، بزيارتها فى جولاته المكوكية خلال اليومين السابقين، ومنها مستشفى العام القديم ومقلب القمامة بسندوب واستاد المنصورة والمستشفى الدولى ومصنع تعبئة الغاز .

ومن المتوقع زيارة المهندس إبراهيم محلب لمدينة ميت غمر، وزيارة مستشفى الأورام به، ومحطة الصرف الصحى، ومن المتوقع أن تكون الزيارة على مدار يومين، لزيارة بعض المدن الواقعة شمال المحافظة، ومنها مدينة المطرية وزيارة المستشفى العام الجديد.

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015


>- محافظ الدقهلية يزور مصنع تعبئة الغاز مفاجئة ويتأكد من ميزان الأنبوبة

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