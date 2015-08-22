بدء تسجيل بيانات المتقدمين لحجز 30 ألف وحدة سكنية غدًا

كشفت مصادر مطلعة، أنه من المقرر أن يبدأ تسجيل بيان المتقدمين لحجز الـ30 ألف وحدة سكنية، التى طرحتها وزارة الإسكان فى 10 مدن جديدة الشهر الماضى، اعتبارًا من غدًا الأحد.

وأضافت المصادر، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن عدد المتقدمين وصل لـ174 ألف متقدم، لافتًا إلى أنه عقب الانتهاء من تسجيل بيانات المتقدمين وإدراجها فى قاعدة البيانات، سيتم البدء فى فرز الأوراق واستبعاد غير المستوفيين للشروط.

وأشارت المصادر، إلى أنه سيتم استبعاد كل من لم تنطبق عليهم الشروط، والتى نص عليها قانون الإسكان الاجتماعى، والمتمثلة فى ألا يقل عمره عن 21 عامًا ولا يزيد على 50 عامًا، وألا يزيد دخله الشهرى عن 3 آلاف جنيه بالنسبة للأسرة و2250 جنيه للأعزب، وألا يكون قد سبق وحصل على وحدات سكنية مدعمة أو قطعة أرض مدعمة قبل ذلك.

وتابعت المصادر، أنه سيتم استبعاد أيضًا المتقدمين، الذين لم يستوفوا الأوراق المطلوبة والمتمثلة فى "صورة الرقم القومى للزوج والزوجة، وصورة قسمية الزواج وشهادات ميلاد الأبناء، وشهادات تأمينات اجتماعية للزوج والزوجة، فى حال عمل الزوجة، وإيصال مرافق، واستمارة حجز الواردة بإعلان طرح الوحدات".

وأوضحت أنه عقب الانتهاء من عملية الفرز واستبعاد غير المستوفيين للشروط والأوراق المطلوبة سيتم الاستعلام عن المتبقيين، ومن الممكن أن يتم استبعاد البعض عقب نتيجة الاستعلام عنهم، ثم تأتى مرحلة إجراء القرعة قبل تخصيص الوحدات، وإرسال أوراقهم للبنوك والاتصال بهم لسداد باقى مقدم الحجز.

وكانت وزارة الإسكان، قد أعلنت عن طرح 30 ألف وحدة سكنية فى 10 مدن جديدة، من بينها أكتوبر والقاهرة الجديدة وبدر ومرسى مطروح.

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