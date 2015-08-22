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محافظ كفر الشيخ: الفساد الإدارى كبير وأواجه بحرب ضروس كلما حاولت تطهيره

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محافظ كفر الشيخ: الفساد الإدارى كبير وأواجه بحرب ضروس كلما حاولت تطهيره محافظ كفر الشيخ: الفساد الإدارى كبير وأواجه بحرب ضروس كلما حاولت تطهيره
أكد الدكتور أسامة حمدى محافظ كفر الشيخ، الدولة تصرف مليارات على الصحة والتعليم، ولكن مستوى الخدمة سيئ، ولا يمكن لفرد أن يصلح كل شىء، لذا يجب على مواطن أن تكون لديه الرغبة فى التغيير.

وأضاف المحافظ، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": "كنت أعلم أن الجهاز الإدارى للدولة به فساد وترهل، ولكننى لم أكن أعلم حجم هذا الفساد إلا بعد عملى كمحافظ، واحتكاكى المباشر بهذا الواقع المرير"، متابعًا: "أواجه حربًا ضروسًا منذ مجيئى كلما وضعت يدى لتطهير مكان من الفساد وإخراج الثعابين من جحورهم"، مشيراً إلى أن من يٌقدم لى ملف فساد هو إما مواطن رفض هذا الفساد أو ظُلم بسببه، أو موظف يعمل بهذا القطاع رفض أن يطعم أولاده من حرام أو يتستر على خطأ.

وتابع حمدى، الموظفين خمسة أنواع، الأول موظف يذهب لمقر عمله ولا يؤدى عملاً وغير ملتزم، فماله حرام، وموظف آخر ملتزم بالمواعيد ولا يؤدى عملاً، وهذا ما رأيته فى مجالس المدن، وعلى سبيل المثال موظفة كانت تقرأ القرآن الكريم أمر طيب، ولكن هناك مواطن يريد تلقى خدمة فما العمل؟ وقس على ذلك كثير من الموظفين يقومون بأعمال خاصة لا تتعلق بعملهم الأصلى فى أوقات العمل الرسمية، والنوع الثالث موظف غير ملتزم بمواعيد عمله ويترك عمله فى أى وقت يشاء،وموظف لا يفهم طبيعة المرحلة التى نحن بها، ولا يقدر قيمة الوقت، ولا يؤدى عمله بالشكل المطلوب.


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