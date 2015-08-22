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"القضاة": 10 آلاف قاضٍ وعضو نيابة يشاركون فى الإشراف على الانتخابات

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"القضاة": 10 آلاف قاضٍ وعضو نيابة يشاركون فى الإشراف على الانتخابات "القضاة": 10 آلاف قاضٍ وعضو نيابة يشاركون فى الإشراف على الانتخابات
قال المستشار عبد الله فتحى، رئيس نادى القضاة، إن اللجنة العليا للانتخابات هى المنوط بها تحديد عدد القضاة المشرفين على انتخابات مجلس النواب، وذلك يتوقف على عدد اللجان الفرعية التى يتم تشكيلها فى كل المحافظات.

وأضاف "فتحى" لـ"اليوم السابع" أن اللجنة تطلب الأعداد المناسبة وفقا لعدد اللجان من القضاء الطبيعى ومن الهيئات القضائية الأخرى (مجلس الدولة، هيئة قضايا الدولة، النيابة الإدارية)، مشيرا إلى أن هناك نحو 10 آلاف قاض وعضو نيابة عامة من القضاء العادى يشاركون فى الإشراف على الانتخابات البرلمانية، بجانب أعضاء الهيئات القضائية الأخرى.

وأوضح أن هناك عددا من رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة يتواجدون بالمحاكم والنيابات أثناء إجراء الانتخابات ولا يشاركون فى عملية الإشراف من أجل تسيير العمل فى المحاكم والنيابات، حرصا على عدم تعطيل مصالح المتقاضين، خاصة أنه تكون هناك قضايا مستعجلة ومهمة.

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