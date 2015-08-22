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محامٍ يقود عصابة لبيع السيارات الفارهة المسروقة بعد تزييف أوراقها بالمعادى

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محامٍ يقود عصابة لبيع السيارات الفارهة المسروقة بعد تزييف أوراقها بالمعادى محامٍ يقود عصابة لبيع السيارات الفارهة المسروقة بعد تزييف أوراقها بالمعادى
كون محامٍ وصاحب شركة اتصالات عصابة بالاشتراك مع آخرين لشراء السيارات المسروقة وتغيير معالمها وتزييف أوراقها ثم بيعها للمواطنين مرة أخرى، حيث تم ضبطهما على يد ضباط إدارة مكافحة سرقة السيارات أثناء استقلالهما سيارة مسروقة، وغير المتهمان لوحاتها المعدنية وزيفوا أوراقها وأرشد المتهمان على صاحب محل قطع غيار باعا له سيارة مسروقة، وتمكن رجال المباحث من ضبطه وبحوزته السيارة.

وأمام المستشار أحمد مجدى مدير نيابة المعادى أنكر المتهمون ما نسب إليهم وأكدوا أنهم اشتروا السيارتين دون علمهم أنهما مسروقتين، إلا أن تحريات المباحث أكدت تورطهما فى الاتجار بالسيارات المسروقة بعد تزييف الأوراق وتغيير أرقام الشاسيهات، بالإضافة إلى تثبيت لوحات معدنية عليها خاصة بسيارات أخرى، لتأمر النيابة بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

أحداث الواقعة بدأت أثناء مرور قوة أمنية من إدارة مكافحة سرقات السيارات بمنطقة المعادى لتفقد الحالة الامنية فاشتبهوا فى سيارة ماركة النترا فضى اللون موديل 2012 مثبت عليها لوحات معدنية تحمل أرقام 89638 ملاكى الغربية بالكشف الفنى عليها تبين أن بياناتها مخالفة للبيانات الخاصة بها.

وبالكشف على أرقام الشاسيه والموتور تبين أن أصل لوحاتها تحمل أرقام ر ق ر 974 والمبلغ بسرقتها فى المحضر رقم 1055/2014 جنح المقطم وأنها ملك "ع.س" 25 سنة صاحب مكتب مقاولات.

وتبين أن مستقليها هما "أ.م" محامى بالنقض و"أ.ع" صاحب محل وضبط بحوزته هاتف محمول مبلغ بسرقته فى المحضر رقم 16 قسم شرطة قصر النيل خاص بــ"ع.س".

وبمواجهتهما اعترفا بشراء سيارة أخرى ماركة جيب ليبرتى من أحد الأشخاص عن طريق موقع لبيع السيارات على "الإنترنت" ولا يمكنهما الإرشاد عنه اعتقاداً منهما أنهما مهربتان جمركياً وبيعها لـ"ط.ا" 42 سنة صاحب محل قطع غيار السابق اتهامه فى القضية رقم 7051/2007م ثان أكتوبر "سرقة سيارة".

وبإعداد كمين للمتهم تم القبض عليه وبحوزته السيارة وتبين أنها مثبت عليها لوحات معدنية أرقام 66999 ملاكى الشرقية بالكشف الفنى عليها تبين أنها غير حقيقية وبالكشف عليها برقمى الشاسيه والموتور، تبين أن أصل لوحاتها تحمل أرقام 99262 ملاكى الإسكندرية والمبلغ بسرقتها فى المحضر رقم 21805/2012م جنح أول الرمل الإسكندرية ملك "ع.ا"، وبمواجهته أعترف بما نسب اليه فحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهره وبإحالتهم على النيابة أمرت بحبسهم على ذمة التحقيق.
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