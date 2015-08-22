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حبس شخصين لحيازتهما 3 قنابل يدوية فى الإسماعيلية

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حبس شخصين لحيازتهما 3 قنابل يدوية فى الإسماعيلية حبس شخصين لحيازتهما 3 قنابل يدوية فى الإسماعيلية
قررت نيابة مركز الإسماعيلية، حبس شخصين أربعة أيام على ذمة التحقيقات وتحريات الأمن الوطنى حولهما لحيازتهما شيكارة بداخلها 3 قنابل يدوية.

وكان اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بتلقيها بلاغ من أحد المواطنين، أنه أثناء تواجده بأرضه شاهد شخصين مقيمين بالمنطقة الزراعية، بجوار كوبرى جنيفر دائرة مركز القصاصين، يقومان بوضع شيكارة بيضاء يشتبه أن تكون بها مواد متفجرة أعلى حظيرة المواشى الملاصقه لمسكنهما، نظرًا لعلمه بانتمائهما للجماعة المحظورة .

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وخبراء المفرقعات والحماية المدنية إلى مكان البلاغ بدائرة مركز شرطة القصاصين، وتمكنوا من ضبط شخص ونجله يعمل خفيرًا بالأوقاف وبحوزتهما شيكارة بيضاء بداخلها عدد 3 قنبلة يدوية دفاعية .

وقام خبراء المفرقعات والحماية المدنية، بإجراء مسح شامل للمنطقة، وتم التحفظ على المتهمين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت سرية الإزالة بالقوات المسلحة للتحفظ على المضبوطات، كما أخطرت النيابة العامة التى أصدرت قرارها المتقدم.
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