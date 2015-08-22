حبس عاطلين لضبطهما بـ55 طربة حشيش بمحطة تحصيل رسوم بالصف

أمرت نيابة الصف بحبس عاطلين لقيامهما بالاتجار فى المواد المخدرة 4 أيام على ذمة التحقيق، بعدما عثر بحوزتهما 55 طربة من مخدر الحشيش.

كانت تحريات رجال الإدارة العامة للمخدرات بالجيزة أكدت قيام كل من "رمضان . م . ع"– مواليد 1969 – عاطل – ومقيم بدائرة مركز شرطة ديروط بمحافظة أسيوط – سبق ضبطه واتهامه فى 6 قضايا متنوعة آخرها قضية سلاح بدون ترخيص، "عبد الحميد . م . ع" – مواليد 1982 – عاطل – ومقيم بدائرة مركز شرطة ديروط بمحافظة أسيوط – سبق ضبطه واتهامه فى قضيتى مخدرات .

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بالسيارة رقم (ق م أ 1952 مصر – ملك الأول ) حال تواجدهما بمحطة تحصيل رسوم حلوان بدائرة مركز شرطة الصف، وبحيازتهما ( 55 طربة من مخدر الحشيش وزنت 13,750 كيلو جرام ، مبلغ مالى ، 3 هواتف محمولة ).

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهما واستخدام السيارة فى عملية النقل والترويج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.