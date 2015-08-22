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بعد أزمة رحلة باريس.. قارئ يشارك بفيديو لحالات إغماء بسبب تعطل تكييف طائرة

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استمرارًا لتفاعل قراء "اليوم السابع"، مع الخدمة التى أطلقها الموقع تحت عنوان "صحافة المواطن"، للمساهمة فى تحرير المواد الصحفية، وتوثيقها بالصور والفيديو أرسل القارئ سمير عثمان من داخل إحدى رحلات للطيران، ويظهر من خلاله حالة من الفوضى والإهمال، التى وصلت إلى إغماء إحدى الركاب، بسبب عطل بالتكييف الخاص بالطائرة أكثر من ساعة ونصف.

وأضاف القارئ لـ"صحافة المواطن"، أن الحمامات بالطائرة بها إهمال وعدم نظافة شديدة وعند سؤال إحدى المضيفات، درت بـ"أنا مش عامله نظافة"، وتابع القارئ أن الطائرة تعطلت حوالى ساعة ونصف، وتم احتجازهم داخلها من قبل المضيفين لعدم شكواهم.

وجاءت المشاركة من القارئ بعد الإهمال الجسيم الذى ظهر فى رحلة مصر للطيران المتجهة إلى باريس أمس، بعد تأخرها عن الإقلاع لأكثر من 10 ساعات.

شاركونا فى تحرير المواد الصحفية المنشورة على الموقع بإرسال الصور والفيديوهات والأخبار الموثقة لنشرها بالموقع والجريدة المطبوعة، ليتم نشر الأخبار المصورة والفيديوهات باسم القراء، وذلك عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com، أو عبر رسائل فيس بوك، على أن يتم نشر الأخبار المصورة والفيديوهات باسم القراء.

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015


>- بالفيديو.. ركاب رحلة مصر للطيران إلى باريس ضحايا العشوائية.. الشركة تبلغهم بوجود عطل بالطائرة بعد انتظارهم داخلها ساعتين وتتجاهلهم 6 ساعات.. والرحلة تقلع بعد تجمهر المسافرين وإلغاء سفر 15 راكبا

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مصر 365

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