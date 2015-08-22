بعد أزمة رحلة باريس.. قارئ يشارك بفيديو لحالات إغماء بسبب تعطل تكييف طائرة

استمرارًا لتفاعل قراء "اليوم السابع"، مع الخدمة التى أطلقها الموقع تحت عنوان "صحافة المواطن"، للمساهمة فى تحرير المواد الصحفية، وتوثيقها بالصور والفيديو أرسل القارئ سمير عثمان فيديو من داخل إحدى رحلات مصر للطيران، ويظهر من خلاله حالة من الفوضى والإهمال، التى وصلت إلى إغماء إحدى الركاب، بسبب عطل بالتكييف الخاص بالطائرة أكثر من ساعة ونصف.

وأضاف القارئ لـ"صحافة المواطن"، أن الحمامات بالطائرة بها إهمال وعدم نظافة شديدة وعند سؤال إحدى المضيفات، درت بـ"أنا مش عامله نظافة"، وتابع القارئ أن الطائرة تعطلت حوالى ساعة ونصف، وتم احتجازهم داخلها من قبل المضيفين لعدم شكواهم.

وجاءت المشاركة من القارئ بعد الإهمال الجسيم الذى ظهر فى رحلة مصر للطيران المتجهة إلى باريس أمس، بعد تأخرها عن الإقلاع لأكثر من 10 ساعات.

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