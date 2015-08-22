مدير "الصحة النفسية بالخانكة": 30 طبيبًا فقط يخدمون 1600 مريضًا بالمستشفى

أكد الدكتور مصطفى شحاتة مدير مستشفى الصحة النفسية بالخانكة، وجود عجز فى الإمكانيات ونقص شديد فى عدد الأطباء النفسيين، مشيرًا إلى أن المستشفى تعالج المرضى الأكثر فقرًا فى المجتمع، وأن تذكرة دخول المريض النفسى للإقامة والعلاج جنية واحد فقط.

وأضاف "شحاتة"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه بعد واقعة وفاة 11 نزيلاً من المرضى النفسيين بالمستشفى، وأن عدد الأطباء القائمين على علاج 1600 مريض (550 مودعين – 250 مريض إدمان والباقى مذنبين)، يبلغ ٣٠ طبيبًا وهو بمعدل طبيب لكل 150 مريضًا، وأنه يوجد سيارة تشبه نقل الموتى لنقل المرضى، ويستعين بسيارة واحدة من هيئة الإسعاف، ويوجد بالعنبر الواحد ما بين 30 : 60 مريضًا نفسيًا، وبين كل سرير وآخر 2 أو 3 أمتار.

وأشار إلى أنه يوجد ٢١٠٩ أسَرة داخل ٣٠ مبنى، وكل مبنى مكون من دور واحد ماعدا مبنى علاج مرضى الإدمان يضم ٣ أدوار، ويوجد لدينا ١60٠ مريضًا، مضيفًا لا توجد لدينا سيارات لنقل المرضى للعيادات والمستشفيات الخارجية، وإنما نقوم بالاتصال بالإسعاف.

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