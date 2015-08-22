بالفيديو والصور.. مواطن يترشح للبرلمان من داخل مسجد فى كفر الشيخ

أهالى القرية يعلنون ترشيح أحد أبنائهم

رغم قرارات اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، بحظر الدعاية الانتخابية وممارستها داخل المساجد ودور العبادة والمرافق العامة، إلا أن مسجد الفتح بقرية إسحاقة التابعة لمركز كفر الشيخ "الدائرة الثانية"، شهد إعلان ترشيح المواطن أحمد حسن لانتخابات مجلس النواب المقبل من داخل المسجد، وذلك من قبل أهالى القرية فى حضور المرشح والعشرات من أهالى القرية.

من داخل مسجد الفتح بقرية إسحاقة بمركز كفر الشيخ، أعلن عدد كبير من أهالى القرية مطالبتهم للمواطن أحمد حسن عبد العاطى، ابن قريتهم الترشح لمجلس النواب المقبل بالمخالفة للقانون، مبررين ذلك بأن إعلان ترشحه من المسجد تبركًا وتفاؤلًا بفوزه فى الانتخابات البرلمانية المقبلة.

المرشح يعلن موافقته لخوض الانتخابات المقبلة

ومن داخل المسجد قال أحمد حسن ابن قرية إسحاقة، إنه يعلن ترشيحه بناءً على مطالب أهالى القرية له، رغم أنه كان عازفًا عن ذلك، خاصة بعد عهد الظلم الذى رأه فى عهد الوطنى المنحل الذى ولى.

وأضاف المرشح قائلاً للأهالى: "قبلت دعوتكم لى بالترشح بناءً على رغبتكم، خاصة أننى ترشحت لدورتين سابقتين أحدهما ضد الحزب الوطنى عام 2005م وأعلن فوزى، ولكن تغيرت النتيجة ليتم إعلان فوز مرشح الوطنى وقتها، وبرغم رفعى لدعوى قضائية، والتى أعلنت المحكمة فوزى فى الانتخابات، إلا أن الحزب الوطنى كان مهيمنًا ولم أستطع فعل شىء لدخول البرلمان رغم فوزى".

وقال المرشح: "خضت الانتخابات فى تجربتين سابقتين إحداهما تم إعلان فوزى، ونشر ذلك فى الصحف المتعددة، وفوجئت بفوز مرشح الوطنى بعد ذلك، ولكن مع إصرار أهالى القرية استجبت لهم اليوم لتأييدهم لترشيحى فى الدائرة الثانية، مشيرًا إلى أنه سينضم لأحد الأحزاب التى عرضت عليه، وسيعلن ذلك خلال الساعات المقبلة".

يذكر أن المستشار عمر مروان، المتحدث الرسمى باسم اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، قال إنه سبق وأن تم تشكيل لجنة لرصد مخالفات الدعاية الانتخابية مهمتها رصد الدعاية قبل موعدها أو أثناء عملية الدعاية بشكل مخالف مثل ممارسة الدعاية داخل المساجد ودور العبادة والمرافق العامة، وغيرها من مخالفات الدعاية.

ودعا "مروان"، جميع الأحزاب السياسية والمواطنين إلى المشاركة فى رصد وتوثيق أى مخالفة للدعاية الانتخابية والإبلاغ عنها، مشيرًا إلى أن هناك ثلاث جهات منوطة بمحاسبة المخالف للدعاية الانتخابية وهى اللجنة العليا للانتخابات ولجنة رصد المخالفات فى كل محافظة والمحليات.

وتنص المادة 31 من قانون مباشرة الحقوق السياسية على حظر استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة بغرض الدعاية الانتخابية، وحظر استخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية فى الدعاية، وحظر تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التى تدعو للتمييز بين المواطنين أو تحض على الكراهية. بينما تنص المادة 68 من ذات القانون على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من يقوم بدعاية انتخابية بالمخالفة للضوابط الواردة فى نص المادة (31) من هذا القانون.

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