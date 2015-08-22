انطلاق مرحلة قيد الناخبين في كافة مناطق المملكة.. اليوم

تنطلق اليوم السبت أولى مراحل الدورة الثالثة من انتخابات أعضاء المجالس البلدية بمرحلة قيد الناخبين وتستمر (21) يوما في كافة مناطق المملكة، وقد أكملت اللجان المحلية للانتخابات في كافة مناطق المملكة الاستعدادات اللازمة لتنفيذ الانتخابات وفق المعايير المطلوبة، وبلغ إجمالي عدد المراكز الانتخابية في المملكة (1263) مركزا انتخابيا منها (839) مركزا رجالياً و (424) مركزا نسائياً إضافة إلى (250) مركزاً احتياطياً، فيما تتواصل إجراءات قيد الناخبين في مكة والمدينة المنورة والتي بدأت غرة ذي القعدة حيث تم تقديمها بسبب قرب موسم الحج.

المراكز تفتح أبوابها بعد صلاة العصر بمعدل خمس ساعات يومياً ما عدا يوم الجمعة

ومن المقرر أن تستقبل المراكز الانتخابية في مناطق المملكة الناخبين في جميع أيام الأسبوع من بعد صلاة العصر بمعدل خمس ساعات يوميا ما عدا أيام الجمع، وقد أقرت اللوائح المنظمة للانتخابات عدة شروط لقيد الناخب وهي أن يكون متماً لثماني عشرة سنة هجرية في الموعد المحدد ليوم الاقتراع، (أي أن يكون من مواليد يوم 01-03-1419 ه فما قبل) وأن يكون ذا أهلية كاملة، وألا يكون عسكرياً على رأس العمل، إضافة إلى كونه مقيما في نطاق الدائرة الانتخابية التي يباشر فيها الانتخاب، فإن كان له محل إقامة في نطاق أكثر من دائرة انتخابية فيجب أن يختار واحدة منها فقط. فيما توجد هناك مستندات مطلوبة يجب أن يصحبها الناخب معه أثناء توجهه للمركز الانتخابي وهي إحضار أصل بطاقة الهوية الوطنية ومستند واحد يثبت مقر إقامته في الدائرة التي يرغب القيد فيها كصورة من صك ملكية المنزل الذي يقيم فيه، أو عقد إيجار مصدق من العمدة ومختوم من مركز الشرطة الذي يتبع له الحي، أو صورة من إحدى فواتير الخدمة العامة المسجلة باسمه تبين مقر السكن، أو وثيقة رسمية من جهة عمله تبين مقره، وإذا كان عمله في القطاع الخاص فيتم تصديق الوثيقة من الغرفة التجارية مع إقرار منه يحدد مقر إقامته، أو صورة من سجل الأسرة، أو مشهد مصدق من المحافظة أو المركز أو العمدة، وفي حال كان الناخب يقيم مع غيره، عليه أن يرفق به وثائق إثبات مقر إقامة الشخص أو الأشخاص الذين يقيم معهم.

ويمكن للناخب معرفة أقرب المراكز الانتخابية من خلال الدخول على موقع الانتخابات البلدية ( www.intekhab.gov.sa ) ثم الضغط على أيقونة "خارطة الدوائر والمراكز الانتخابية" بعد ذلك يحدد الناخب اللجنة المحلية التي يتبع لها حسب مقر سكنه وسيعرض له مواقع جميع المراكز الانتخابية في اللجنة المحلية، كما يمكن للناخب استخدام هذه الخدمة عبر تطبيق "انتخاب" الذي يعمل على نظامي (IOS-ANDROID) للأجهزة الذكية حيث يعرض التطبيق خريطة تبين اللجان المحلية ويمكن للناخب عرض المراكز الانتخابية باختياره اللجنة المحلية التابع لها، كما يعرض الموقع الانتخابات البلدية وتطبيق "انتخاب" معلومات الناخب كالسجل المدني والمركز الانتخابي التابع له.

جدير بالذكر أن اللجنة العامة للانتخابات خصصت هاتفاً مجانياً لخدمة الناخبين هو (199040) ويعمل على استقبال الراغبين في المشاركة في الانتخابات والإجابة عليها، وتم توظيف نخبة من الشباب السعودي المؤهل للرد على استفسارات الناخبين، كما يمكن إرسال رسالة نصية قصيرة للرقم (500103) ليتم تزويد المستعلم ببياناته الانتخابية المسجلة وذلك من خلال إدخال ( *1*) ثم رقم الهوية الوطنية.