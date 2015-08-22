إشادة أممية بالقانون الجديد لمحاربة الرق فى موريتانيا

أشادت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بمكافحة العبودية أورميلا بهولا بموافقة البرلمان الموريتانى على قانون جديد لمحاربة العبودية والرق فى البلاد.

والقانون الجديد، الذى يضاعف العقوبة ويلغى ويحل محل قانون تجريم العبودية الصادر عام 2007، ينص على مضاعفة عقوبة السجن على جريمة الاستعباد من 10 سنوات إلى 20 عاما وإنشاء محاكم خاصة لمحاكمة المتهمين بممارسة الاستعباد.

وقالت بهولا، فى بيان وزعته فى جنيف ونقلته صحف نواكشوط الصادرة صباح اليوم السبت، فى نواكشوط إن إحدى أهم إيجابيات القانون الجديد أنه يسمح لمنظمات المجتمع المدنى بالتقدم بالشكاوى فى المحاكم نيابة عن الضحايا خاصة وأن بعضهم لا يتمكن من القيام بتلك الخطوة مبرزة حق الضحايا فى التعويض.

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