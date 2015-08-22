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تونس تسعى لتعزيز التعاون مع روسيا فى مجال الطاقة النووية

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تونس تسعى لتعزيز التعاون مع روسيا فى مجال الطاقة النووية تونس تسعى لتعزيز التعاون مع روسيا فى مجال الطاقة النووية
قال على القوطالى سفير تونس بموسكو والمتواجد حاليا بالعاصمة التونسية، إن تونس تسعى إلى تعزيز التعاون مع موسكو فى المجال النووى السلمى لحل بعض المشكلات مثل التكلفة العالية للطاقة وتحلية مياه البحر والصناعة والطب والزراعة، مشيرا إلى أنه تم مؤخرا توقيع مذكرة تفاهم فى إطار مجال الاستخدام السلمى للطاقة النووية بين البلدين.

وتعليقا على الزيارة المرتقبة للرئيس الروسى فلاديمير بوتين لتونس، قال القوطالى " إن الرئيس بوتين تلقى دعوة رسمية من نظيره التونسى لكن لم يحدد تاريخها بعد" ، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يقوم الرئيس الباجى قائد السبسى بزيارة موسكو أيضا.
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