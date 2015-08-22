السعودية تعلن عن 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة فى الرياض

أعلنت وزارة الصحة السعودية أمس الجمعة تسجيل ست حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية وحالة وفاة وحيدة فى الرياض.

وقالت الوزارة فى بيان لها نشر على موقعها الالكترونى ان "الحالات الجديدة سجلت لأربعة مواطنين سعوديين مخالطين لحالات مصابة، ومواطنة سعودية تبلغ من العمر 58 عاما، والحالة الأخيرة لوافدة فى الأربعين.

واضافت الوزارة "إن جميع الحالات المصابة وضعها مستقر، بينما كان هناك حالة وفاة لمواطن يبلغ من العمر 86 عاما فى الرياض".

وبهذا يرتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا منذ يونيو 2012 إلى 1134 حالة، منها 592 حالة تماثلت للشفاء، و52 حالة تحت العلاج و4 حالات معزولة منزليا، فيما بلغ عدد الوفيات 486.