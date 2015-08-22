70% من قوة الانقلابيين تلاشت أمام مضي المقاومة لتحرير الشمال

كشف د.محمد العامري وزير الدولة اليمني عضو مجلس الوزراء بأن الحكومة اليمنية قدمت للمبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ أحمد رؤيتها للحل السياسي بعد أن استعرضت النقاط العشر التي قدمها الحوثيون للمبعوث الدولي موضحا في تصريح ل"الرياض" بأن النقاط العشر التي قدمها ولد الشيخ بعضها كان محل قبول وبعضها الآخر كان عبارة عن تسويفات ومماطلات لا تلبي الحد الأدنى من المطالب للشعب اليمني.

النقاط التي قدمها المبعوث الأممي للحكومة لا تلبي الحد الأدنى من مطالب الشعب

وأضاف العامري "لقد اجتمعنا مع المبعوث الدولي مرتين لمناقشة النقاط العشر وقدمنا له رؤيتنا والتي تمثلت في أهمية التزام الانقلابيين بالقرار الأممي 2216 وتطبيقه فورا مع ضرورة حل مليشياتهم وانسحابها بالكامل من جميع المحافظات ومؤسسات الدولة والمرافق العامة والخاصة وأن يتم إطلاق سراح المعتقلين وتسريح الأطفال الذين يجندونهم وتسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والصواريخ والقطع البحرية للحكومة الشرعية".

وأكد بأن مليشيا الحوثي وقوات المخلوع صالح في حالة انهيار شديدة باعتبار أن الواقع يشير إلى أن الجنوب قد تحرر والوجهة في الفترة المقبلة تتجه إلى الشمال مبينا بأن الانقلابيين يحاولون التقاط أنفاسهم وأن يتحصلوا على تسوية سياسية والتي لا تجد أي ترحيب من الحكومة الشرعية في ظل عدم التزامهم بقرار مجلس الأمن.

مشيرا بأن 70 % من قوة الانقلابيين تلاشت ولم يعد لديهم إلا المكابرة والتغرير بأتباعهم وهم يستميتون الآن للحصول على حل سياسي موضحا بأن هناك تحركات دبلوماسية مكثفة لإنقاذ الحوثيين الذين أوضحوا مؤخرا للمبعوث الأممي بأن سيلتزمون بالقرار 2216 لكن الحكومة اليمنية تصر بأن الإعلان لا يكفي بل التطبيق فورا والانسحاب إذا كانوا جادين وصادقين فمجرد الالتزام كلاميا للمبعوث الدولي هذا لا يكفي.

وقال العامري "المقاومة في تقدم كبير وقد أصبحت تعز شبه محررة والمقاومة في البيضا تتمدد يوما بعد الآخر وخطتنا القادمة هي تحرير الحديدة وتهامة وذمار وستأتي بعدها صنعاء باعتبار أن الموانئ البحرية لا بد أن تكون في يد الحكومة الشرعية لضمان حسم معركة صنعاء".

وأفاد بأن المعلومات التي تصل إلى الحكومة تؤكد بأن الحوثيين ليس لهم حاضنة حتى في صعدة فقد أصبحوا منبوذين فهناك 70% من الناس في صعدة ضدهم ولا يريدونهم مشيرا بأن الحكومة اليمنية تحصلت على موافقات القادة في المقاومة على الانضمام للجيش الوطني بعد أن كانوا ينادون ويقولون للحكومة بأنهم سينفون توجهات الحكومة ويريدون استيعاب عناصرهم في معسكرات الجيش ليتلقوا التدريب مشددا بأن لا توجد أي مقاومة تقاتل على الأرض لا تريد أن تكون تحت غطاء الشرعية.