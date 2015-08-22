خادم الحرمين يحضر حفل المملكة المغربية بمناسبة يوم الشباب المجيد

حضر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في مدينة طنجة أمس حفل المملكة المغربية بمناسبة يوم الشباب المجيد.

ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين قصر مرشان، كان في استقباله - رعاه الله - أخوه جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، وصاحب السمو الملكي الأمير رشيد، وصاحب السمو الملكي الأمير الحسن ولي عهد المملكة المغربية.

كما صافح جلالة الملك محمد السادس، أصحاب السمو الملكي الأمراء والمعالي الوزراء.

بعد ذلك صحب جلالة ملك المملكة المغربية أخاه خادم الحرمين الشريفين إلى المنصة الرئيسة للحفل، حيث شهد الملك المفدى - أيده الله - تكريم جلالة الملك محمد السادس لعدد من الشخصيات المغربية والأجنبية نظير إسهاماتهم في عدد من المجالات.

وعقب استراحة قصيرة في مقر الحفل، غادر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مودعاً بالحفاوة والتقدير من جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة.

رافق خادم الحرمين الشريفين كل من صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير خالد بن فيصل بن تركي المستشار بمكتب سمو وزير الدفاع، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الثقافة والإعلام د. عادل بن زيد الطريفي، ورئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين حازم بن مصطفى زقزوق، ورئيس المراسم الملكية خالد بن صالح العباد، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية د. عبدالرحمن بن محمد الجديع، وعدد من المسؤولين.