المقاومة تستعد لتحرير البيضاء بمساندة طيران التحالف

البيضاء، صنعاء - د ب أ، عدن - أ ف ب

شنت مقاتلات التحالف العربي بقيادة المملكة أمس الجمعة سلسلة غارات قوية على مواقع للحوثيين والقوات الموالية للرئيس اليمني السابق علي صالح بمحافظة البيضاء وسط اليمن. وقالت مصادر محلية إن الغارات استهدفت منطقة "عقبة ثرة" الفاصلة بين محافظة أبين جنوبي اليمن ومحافظة البيضاء والواقعة في مديرية مكيراس. وسمع دوي انفجارات عنيفة وشوهدت أعمدة الدخان ترتفع بكثافة من تلك المنطقة بحسب المصادر، مشيرة إلى أن تلك الغارات تأتي تمهيدا لتقدم المقاومة الشعبية والجيش الموالي للرئيس عبدربه منصور هادي إلى مديرية مكيراس. ويأتي ذلك في الوقت الذي دارت به مواجهات مسلحة بين الحوثيين وقوات صالح من جهة والمقاومة الشعبية من جهة أخرى في مديرية مكيراس، حيث شنت المقاومة قصفاً عنيفاً بالمدافع على مواقع الحوثيين هناك. وبحسب مصادر مختلفة فإن قتلى وجرحى سقطوا في صفوف الحوثيين وقوات صالح.

إلى ذلك أفاد الناطق الرسمي باسم المقاومة الشعبية بمحافظة تعز إن مليشيات الحوثي وصالح قتلوا 12 مدنياً خلال قصفهم تعز بالقذائف. وقال رشاد الشرعبي عبر حسابه في فيس بوك " أن الانقلابيين مجرد جبناء. ينهزمون في المواجهات المسلحة وينتصرون عند قتل الأطفال". وأشار الشرعبي إلى أن الكهرباء التي أعيدت إلى مدينة تعز من محطة المخا تعرضت هي الأخرى لقصف مدفعي من قبل الحوثيين في شرق المدينة، ما أدى إلى حرمان المدينة من الكهرباء بشكل كامل. وأكد أن الحوثيين وقوات صالح لم يستعيدوا شيئاً من المقاومة، وما تبقى من قصر ومعسكري قوات الأمن الخاصة واللواء 35 سيتم تطهيرهم منها حينها تتمكن المقاومة من ذلك "مهما اشتد قصفهم للمدينة وقتلهم للأطفال والنساء".