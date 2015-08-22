أدلاء المدينة : ١٦ مكتباً ميدانياً لخدمة الحجاج

تفقد مجلس إدارة المؤسسة الأهلية للأدلاء يتقدمهم مدير إدارة الحج والعمرة والزيارة بإمارة منطقة المدينة المنورة سامي عيساوي، ورئيس مجلس الإدارة حاتم بن جعفر، مكاتب الخدمة الميدانية للوقوف على استعداداتها لاستقبال حجاج بيت الحرام زوار المسجد النبوي الشريف.

وشملت الجولة ستة عشر مكتباً تم تقسيمها وفق جنسيات الحجاج حيث اطلعوا خلال الجولة على الخدمات التي تقدمها هذه المكاتب والتقوا العاملين فيها، وفي نهاية الجولة أوضح حاتم بالي أن المؤسسة تقدم خدماتها هذا العام من خلال (52) مرفقاً ما بين وحدة ومركز ومكتب وإدارة فيما يبلغ عدد العاملين بالمؤسسة خلال فترة الحج ثلاثة آلاف موظف ما بين دائم وموسمي وأشار في هذا السياق إلى أن أعمال المؤسسة تتركز في تقديم أفضل الخدمات الممكنة لضيوف الرحمن ورعايتهم من حين قدومهم إلى المدينة المنورة وحتى مغادرتهم.

وأضاف أن المؤسسة تؤدي الواجبات والمسؤوليات المنوطة بها نحو حجاج بيت الله الحرام وزوار المسجد النبوي وفق خطة تشغيلية تنفذ بدقة وبخطوات عمل تبدأ من الاستقبال والإسكان ومتابعة أحوال الحجاج أثناء فترة وجودهم في المدينة ومساعدتهم حتى مغادرتهم إلى مكة قبل الحج أو إلى أوطانهم بعد الحج، مشيراً إلى أن لكل عضو مجلس إدارة مهام ومسؤوليات تتنوع انطلاقاً من القرارات الوزارية واللوائح الإدارية والمالية التي تعدها وزارة الحج.

وبين أن المؤسسة تتفرع إلى عدة قطاعات كل منها له وظيفة خاصة به ومنها قطاع الاستقبال ويعد خطته التشغيلية المتضمنة لأعمال الاستقبال والترحيب بالحجاج واتخاذ الإجراءات المنظمة لعمليات التفويج على العمائر المعدة لإسكانهم من خلال مركز استقبال الحجاج بطريق الهجرة ومركز استقبال الحجاج بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي ومركز استقبال حجاج البر بطريق الجامعات، فضلاً عن قطاع الإسكان الذي يعد خطته التشغيلية المتضمنة لخدمات الإسكان والتنسيق مع مكاتب شؤون الحجاح وأصحاب الدور السكنية لتصديق عقود الإسكان وإعداد بيانات التفويج طبقاً لهذه العقود ومراقبة التداخل لفترات الإسكان والمساهمة بفاعلية في مساعدة الحجاج للحصول على مسكن مناسب والإشراف الميداني على كافة العمائر والتأكد من الخدمات الإسكانية في الفنادق والعمائر والعمل على وضع الحلول اللازمة عند حدوث أي خلاف.