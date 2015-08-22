د. النعيم عضواً في مجلس إدارة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

صدر قرار وزير المالية بترشيح د. محمد النعيم لعضوية مجلس إدارة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ممثلاً لوزارة المالية، وذلك بعد الأمر الملكي الذي نص على إلغاء عدد من الهيئات بناء على ما تقتضيه المصالح العليا للدولة منها الهيئة العليا لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وإنشاء مجلس إدارة يرأسه سمو الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد وبعضوية عدد من المسؤولين في مختلف القطاعات.

ويعمل د. النعيم حالياً مستشاراً لوزير المالية ومشرفاً عاماً على تقنية المعلومات بوزارة المالية، كما يشغل منصب نائب رئيس اللجنة التوجيهية لبرنامج التعاملات الإلكترونية (يسر). كما عمل د. النعيم استاذا مشاركا بكلية علوم الحاسب والمعلومات بجامعة الملك سعود، ومحكما دوليا معتمدا في أمن المعلومات من قبل هيئة المقاييس البريطانية BSI.