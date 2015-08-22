إمام المسجد النبوي يحذّر الشباب من خوارج العصر ودعاة النار

حذر إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف الشيخ الدكتور علي بن عبدالرحمن الحذيفي – في خطبة الجمعة أمس – الشباب من دعاة النار ومن الأسماء التي يخدع بها الشباب، مشدداً على أن خوارج هذا العصر أشد من أسلافهم فهم يغدرون ويكذبون ولا يراعون حرمة المسلمين ولا بيوت الله ويتخذون رؤوسا جهالا أبعدوهم عن أهل العلم أو الاستفادة من المدارس والجامعات.

وقال الشيخ الحذيفي: إن الله تعالى ذكر عن المنافقين بأنهم تسموا بالمصلحين وادعى النبوة أناس وتسموا برسول الله، فالأسماء لا عبرة بها عند الله إنما العبرة والحقائق بالأسماء مع الأقوال والأفعال التي هي على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعصمة من دعاة النار والفتن لزوم الكتاب والسنة ومعرفة ما يراد بهما من مأثور أهل العلم قال تعالى: « فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون».

وأضاف: العلم النافع والعمل الصالح يجمع الله بهما للعبد كل خير ويحفظه من كل شر ويثبت بذلك الأقدام على الصراط المستقيم، والضلال الأكبر هو في الإعراض عن علم القرآن والسنة، والإعراض عن العمل بهما قال الله تعالى: «ومن أظلم ممن ذكّر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون»، فالإعراض هو الخسران المبين والتأويل الفاسد للقرآن والسنة من الإعراض عما أنزل الله تعالى، وهذا التأويل الباطل هو الذي أفسد العقول وفرق الأمة وأضعف المسلمين وغير القلوب وأدخل البدع على الإسلام وأورث العداوة والبغضاء بين أبناء هذه الملة السمحة، والتأويل الباطل استحل به أصحابه الدماء المعصومة والأموال المحرمة وكفروا به من شاؤوا، ووالوا به من شاؤوا وعادوا به من شاؤوا، وهو باب الشر الذي انفتح على الأمة والانحراف الفكري والبدع والمحدثات بنيت على التأويل الفاسد والتفسير الباطل للقرآن والحديث، فالفرق الإسلامية المخالفة للصحابة والتابعين ضلوا في التأويل ولم يختلفوا في التنزيل إجمالا، فالتأويل الباطل أساس البدع والضلال فهل قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه إلا بالتأويل الفاسد، وهل قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلا بالتأويل الفاسد ، وهل استحل الخوارج دماء الصحابة وأموالهم إلا بالتأويل الفاسد ،وهل أنكر ذو الخويصرة قسمة النبي صلى الله عليه وسلم للغنائم إلا بالتأويل الفاسد، ومنذ ظهر التأويل والتفسير الباطل لنصوص القرآن والسنة في أواخر عهد الصحابة تصدى الصحابة رضي الله عنهم لهذه البدعة فردوا على الخوارج وقاتلوهم، وكلما ظهرت بدعة في التأويل الفاسد والتفسير الخاطئ تصدى له وقام بإطفائها العلماء من التابعين ومن بعدهم في كل عصر بالحجة والبيان وقام بردع وتأديب أصحابها ذوو السلطان حماية لعقيدة الأمة وحفظا لمصالح دنياها ورعاية لأمنها واستقرارها وحقنا لدمائها وصاينة لأعراضها وتأمينا للسبل والعبادة قال تعالى : «الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور».